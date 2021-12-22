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Негода в Україні. В Києві обмежили в’їзд вантажівок, у горах - загроза сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує утримуватись негода: сильні снігопади та морози. У Києві сьогодні обмежать в’їзд вантажівок у місто.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

З метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня вводиться обмеження на в’їзд вантажних транспортних засобів до Києва.

Також оголошено штормове попередження у горах. 22 грудня на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди на сьогодні

У західних областях температура повітря вдень становитиме -2 -5 градусів, вночі -6 -14.

На півночі країни стовпчики термометра покажуть -5 -8 вдень, а вночі -11 -13 градусів.

У східних областях температура повітря складе вдень -8 -11, вночі -12 -17.

На півдні країни вдень синоптики прогнозують -1 -4 градуси, а вночі -4 -10.

У центральних областях температура повітря становитиме -3 -7 градусів вдень, а вночі -9 -13

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Негода в Україні