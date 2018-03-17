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Непогода в Украине: в Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания

НовостиОбщество    17.03.2018 - 11:20
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

На всех маршрутах введено оперативное положение №2

В Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от графика из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает "Киевпастранс" на своей странице в Facebook.

"Из-за погодных условий на всех маршрутах введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут", - говорится в сообщении.

 

Увага - транспорт трохи спізнюється! Будьте уважними на дорогах та за можливості споглядайте за сніжинками з домашнього...

Опубліковано Комунальне підприємство "Київпастранс" 16 березень 2018 р.

Напомним, 16 марта с 19:00 из-за ухудшения погодных условий, был введен режим ограничения въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Ограничение въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу будет действовать с 19:00 16 марта и до понедельника 19 марта. 

Отметим, что в Украине проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 602 единицы техники и 759 рабочих, в дежурном режиме - 811 единиц техники и 1116 рабочих.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Киев, транспорт
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