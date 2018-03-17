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Негода в Україні: в Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 11:20
Фото: негода в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: негода в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

На всіх маршрутах введено оперативне становище №2

У Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка через погіршення погодних умов. Про це повідомляє "Київпастранс" на своїй сторінці в Facebook.

"Через погодні умови на всіх маршрутах введено оперативне становище №2 - курсування з відхиленням від графіка руху до 25 хвилин", - йдеться в повідомленні.

 

Увага - транспорт трохи спізнюється! Будьте уважними на дорогах та за можливості споглядайте за сніжинками з домашнього...

Опубліковано Комунальне підприємство "Київпастранс" 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, 16 березня з 19:00 через погіршення погодних умов, був введений режим обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ. Обмеження в'їзду великовагового та великовантажного транспорту в столицю буде діяти з 19:00 16 березня і до понеділка 19 березня. 

Відзначимо, що в Україні проїзд дорогами державного значення і на перевальних ділянках доріг забезпечений. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно 602 одиниці техніки та 759 робітників, в черговому режимі - 811 одиниць техніки та 1116 робітників.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Темы: Негода в Україні    Теги: Київ, транспорт
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