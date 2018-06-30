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Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации во Львовской области

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 14:06
Фото: непогода в Украине (facebook.com/MNSLVIV)
Фото: непогода в Украине (facebook.com/MNSLVIV)

Из-за непогоды в Украине во Львовской области подтоплено 20 подвалов жилых домов

Из-за непогоды в Украине во Львовской области подтоплено 20 подвалов жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13:00 30 июня остаются подтопленными в Стрыйском районе: 20 подвалов жилых домов, 10 приусадебных участков и 40 колодцев в с. Заречное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели проводят работы по откачке воды.

В ГСЧС сообщают, что после 10 часов утра по автодороге государственного значения Николаев-Жидачев-Калуш в с-. Мельничи сошла вода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области по состоянию на 12:00 30 июня из-за непогоды в Украине наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета.

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Теги публикации: Гидрометцентр, Львовская область, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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