Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области подтоплено 188 жилых зданий

В Ивано-Франковской области по состоянию на 12:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативной информации по состоянию на 12:00 наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в области подтоплено 188 жилых зданий, 1250 приусадебных участков, разрушено 9 км автомобильных дорог и повреждено 54 км дорог местного значения, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный.

В настоящее время работы по откачке воды продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине на Прикарпатье подтоплено более 200 жилых домов.