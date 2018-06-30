Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации на Прикарпатье

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 12:18
Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)
Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)

В Ивано-Франковской области подтоплено 188 жилых зданий

В Ивано-Франковской области по состоянию на 12:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативной информации по состоянию на 12:00 наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в области подтоплено 188 жилых зданий, 1250 приусадебных участков, разрушено 9 км автомобильных дорог и повреждено 54 км дорог местного значения, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный.

В настоящее время работы по откачке воды продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине на Прикарпатье подтоплено более 200 жилых домов.

Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации в стране Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 30 июня
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, Прикарпатье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь