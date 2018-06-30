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Негода в Україні: у ДСНС повідомили про ситуацію у Львівській області

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 14:06
Фото: негода в Україні (facebook.com/MNSLVIV)
Фото: негода в Україні (facebook.com/MNSLVIV)

Через негоду в Україні у Львівській області підтоплено 20 підвалів житлових будинків

Через негоду в Україні у Львівській області підтоплено 20 підвалів житлових будинків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:00 30 червня залишаються підтопленими у Стрийському районі: 20 підвалів житлових будинків, 10 присадибних ділянок та 40 колодязів в с. Зарічне", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники проводять роботи з відкачування води.

У ДСНС повідомляють, що після 10 години ранку з автодороги державного значення Миколаїв-Жидачів-Калуш в с. Мельничі зійшла вода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Івано-Франківській області станом на 12:00 30 червня через негоду в Україні спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради.

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Теги публікації: Гідрометцентр, Львовская область, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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