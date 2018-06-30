Негода в Україні: у ДСНС повідомили про ситуацію на Прикарпатті

У Івано-Франківській області підтоплено 188 житлових будівель

У Івано-Франківській області станом на 12:00 30 червня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За оперативною інформацією станом на 12:00 спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у області підтоплено 188 житлових будівель, 1250 присадибних ділянок, зруйновано 9 км автомобільних доріг та пошкоджено 54 км доріг місцевого значення, пошкоджено 8 автомобільних мостів та 1 пішохідний.

Наразі роботи по відкачуванню води тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні на Прикарпатті підтоплено понад 200 житлових будинків.