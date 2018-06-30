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Негода в Україні: у ДСНС повідомили про ситуацію на Прикарпатті

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 12:18
Фото: наслідки негоди в Україні (dsns.gov.ua)
Фото: наслідки негоди в Україні (dsns.gov.ua)

У Івано-Франківській області підтоплено 188 житлових будівель

У Івано-Франківській області станом на 12:00 30 червня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За оперативною інформацією станом на 12:00 спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у області підтоплено 188 житлових будівель, 1250 присадибних ділянок, зруйновано 9 км автомобільних доріг та пошкоджено 54 км доріг місцевого значення, пошкоджено 8 автомобільних мостів та 1 пішохідний.

Наразі роботи по відкачуванню води тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні на Прикарпатті підтоплено понад 200 житлових будинків.

Негода в Україні: у ДСНС повідомили про ситуацію в країні Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 30 червня
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, Прикарпатье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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