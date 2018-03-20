Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации в стране

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о ситуации в стране в связи с непогодой в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по состоянию на 13:00 20 марта в Украине не наблюдается опасных метеорологических явлений.

Снег наблюдается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях, а в Николаевской и Херсонской областях - небольшой дождь.

"Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено. В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за непогоды в Украине остаются обесточенными три населенных пункта в 2 областях (Донецкая - 2, Луганская - 1).

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о сильном снеге и ветре в Украине завтра, 21 марта 2018 года.