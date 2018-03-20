Негода в Україні: у ДСНС повідомили про ситуацію в країні

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про ситуацію в країні у зв'язку із негодою в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Так, станом на 13:00 20 березня в Україні не спостерігається небезпечних метеорологічних явищ.

Сніг спостерігається у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Дніпропетровській областях, а у Миколаївській та Херсонській областях - невеликий дощ.

"Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено. У Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб з ліквідації наслідків з надзвичайної ситуації. Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що через негоду в Україні залишаються знеструмленими три населені пункти у 2 областях (Донецька - 2, Луганська - 1).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про сильний сніг та вітер в Україні завтра, 21 березня 2018 року.