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Непогода в Украине: в ГСЧС рассказали о ситуации в стране

НовостиОбщество    20.03.2018 - 09:08
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)

Непогода в Украине не заблокировала движение по автомобильным дорогам

В связи с непогодой в Украине по состоянию на утро 20 марта опасных метеорологических явлений не наблюдается. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на утро 20 марта опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается. В частности, снег идет в Николаевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Местами небольшой дождь, крупа в Херсонской области. Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Также сообщается, что в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях (Донецкая - 2, Луганская - 2).

Кроме того, 20 марта днем ​​в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. Прирост снежного покрова 10-15 см.

21 марта ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях прогнозируется сильный снег, прирост снега ориентировочно 10-12 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев.  

 

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, Снегопад
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