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Негода в Україні: у ДСНС розповіли про ситуацію в країні

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 09:08
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

Негода в Україні не заблокувала рух автомобільними дорогами

У зв'язку з негодою в Україні станом на ранок 20 березня небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на ранок 20 березня небезпечних метеорологічних явищ в Україні не спостерігається. Зокрема, сніг йде у Миколаївській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Місцями невеликий дощ, крупа в Херсонській області. Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Також повідомляється, що в результаті негоди в Україні знеструмленими залишаються 4 населених пункти в 2 областях (Донецька - 2, Луганська - 2).

Крім того, 20 березня вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях очікуються сильні опади (сніг, мокрий сніг), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Приріст снігового покриву 10-15 см.

21 березня вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях прогнозується сильний сніг, приріст снігу орієнтовно 10-12 см.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв.

 

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, ДСНС, Снігопад
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