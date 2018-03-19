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Непогода в Украине: в ГСЧС рассказали о ситуации в стране

НовостиОбщество    19.03.2018 - 11:31
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)

Непогода осложнила движение автомобильного и общественного транспорта в Днепре

В связи с непогодой в Украине по состоянию на 11:00 опасных метеорологических явлений не наблюдается. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 11:00 опасных метеорологических явлений в стране не наблюдается. Небольшой снег идет в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В Днепре в связи с выпадением снега сверх месячной нормы временно затруднено движение автомобильного и общественного транспорта, принимаются меры по расчистке дорог и буксировки транспорта. Также сообщается, что в Государственном агентстве автомобильных дорог работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

 

Інформація щодо ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Станом на 11 годину 19 березня, небезпечних...

Опубліковано ДСНС України 19 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

 

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики
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