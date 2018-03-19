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Негода в Україні: у ДСНС розповіли про ситуацію в країні

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 11:31
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

Негода ускладнила рух автомобільного та громадського транспорту в Дніпрі

У зв'язку з негодою в Україні станом на 11:00 небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Повідомляється, що станом на 11:00 небезпечних метеорологічних явищ в країні не спостерігається. Невеликий сніг йде у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Харківській областях.

У Дніпрі в зв'язку з випаданням снігу понад місячної норми тимчасово ускладнено рух автомобільного та громадського транспорту, приймаються заходи з розчистки доріг та буксирування транспорту. Також повідомляється, що в Державному агентстві автомобільних доріг працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, аеропорти і морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

 

Інформація щодо ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Станом на 11 годину 19 березня, небезпечних...

Опубліковано ДСНС України 19 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні. У ДСНС підкреслюють, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, а також ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

 

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Негода в Україні: проїзд дорогами державного значення забезпечено
Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики
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