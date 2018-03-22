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Непогода в Украине: ГСЧС рассказала о ситуации в стране

НовостиОбщество    22.03.2018 - 08:39
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)
Фото: непогода в Украине (РБК-Украина)

Непогода в Украине обесточила населенные пункты в двух областях

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 22 марта обесточенными остаются четыре населенных пункта. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 22 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая - 2 и Луганская - 2. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения ГСЧС в течение суток отбуксировали 264 автомобиля. В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины продолжает работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о лавинной опасности в Карпатах. Отметим, 20 марта в горах спасатели из Ивано-Франковска обнаружили тело погибшего туриста. До этого 18 марта в горах Ивано-Франковской области сошла лавина. В результате инцидента жертв и ущерба нет.

 

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, обесточен
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