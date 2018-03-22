Негода в Україні: ДСНС розповіла про ситуацію в країні

Негода в Україні знеструмила населені пункти в двох областях

У результаті негоди в Україні станом на ранок 22 березня знеструмленими залишаються чотири населених пункти. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 22 березня залишаються знеструмленими 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Донецька - 2, Луганська - 2. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи ДСНС протягом доби відбуксирували 264 автомобілі. У Державному агентстві автомобільних доріг України продовжує працювати штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про лавинну небезпеку в Карпатах. Відзначимо, 20 березня в горах рятувальники з Івано-Франківська виявили тіло загиблого туриста. До цього 18 березня в горах Івано-Франківської області зійшла лавина. В результаті інциденту жертв і збитків немає.