Непогода в Украине: две трети страны будут под красным уровнем угрозы

В результате непогоды в Украине в ближайшие дни две трети страны будут находиться под красным уровнем угрозы. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам нужно подготовиться...Сейчас будет ухудшение погоды. Но я хотел бы отметить, что план, который мы подготовили в прошлый раз, был действенным. Сейчас мы видим, что две трети страны будут под красным уровнем угрозы", - заявил Зубко.

Он также отметил, что циклон начнет движение с юго-запада Украины, а снежный покров в Киеве составит до 25 см.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры. В частности, по данным "Укравтодора", в результате двух активных юго-западных циклонов 17-19 марта 2018 года ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушению движения транспорта.