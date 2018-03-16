Негода в Україні: дві третини країни будуть під червоним рівнем загрози

У результаті негоди в Україні найближчими днями дві третини країни будуть перебувати під червоним рівнем загрози. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам потрібно підготуватися...Зараз буде погіршення погоди. Але я хотів би зазначити, що план, який ми підготували минулого разу, був дієвим. Зараз ми бачимо, що дві третини країни будуть під червоним рівнем загрози", - заявив Зубко.

Він також зазначив, що циклон почне рух з південного заходу України, а сніговий покрив в Києві складе до 25 см.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури. Зокрема, за даними "Укравтодору", в результаті двох активних південно-західних циклонів 17-19 березня 2018 року очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту.