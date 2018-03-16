Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Негода в Україні: дві третини країни будуть під червоним рівнем загрози

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 15:49
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

Негода в Україні накриє дві третини території країни

У результаті негоди в Україні найближчими днями дві третини країни будуть перебувати під червоним рівнем загрози. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам потрібно підготуватися...Зараз буде погіршення погоди. Але я хотів би зазначити, що план, який ми підготували минулого разу, був дієвим. Зараз ми бачимо, що дві третини країни будуть під червоним рівнем загрози", - заявив Зубко.

Він також зазначив, що циклон почне рух з південного заходу України, а сніговий покрив в Києві складе до 25 см.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури. Зокрема, за даними "Укравтодору", в результаті двох активних південно-західних циклонів 17-19 березня 2018 року очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Києві через негоду 19 березня можуть оголосити вихідним днем
Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, Геннадій Зубко, снег
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top