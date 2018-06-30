Негода в Україні: у Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, є постраждалі

Ліквідація наслідків підтоплення триває

Через негоду в Україні у Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, медикам передали трьох осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

"30 червня внаслідок інтенсивних опадів у м. Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 - передані медичним працівникам", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди у Чернігові було залучено 59 рятувальників, задіяно 18 одиниць спецтехніки, 2 гумових човна.

Як зазначається, наразі 13 мотопомп продовжують відкачку води з приватних домогосподарств.

Фото: негода у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні у Львівській області підтоплено 20 підвалів житлових будинків.