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Негода в Україні: у Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 15:05
Фото: негода у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)
Фото: негода у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Ліквідація наслідків підтоплення триває

Через негоду в Україні у Чернігові підтоплено майже 90 приватних домоволодінь, медикам передали трьох осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

"30 червня внаслідок інтенсивних опадів у м. Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 - передані медичним працівникам", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди у Чернігові було залучено 59 рятувальників, задіяно 18 одиниць спецтехніки, 2 гумових човна.

Як зазначається, наразі 13 мотопомп продовжують відкачку води з приватних домогосподарств. 

 

Фото: негода у Чернігові (cn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні у Львівській області підтоплено 20 підвалів житлових будинків.

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Теги публікації: Гідрометцентр, Чернігів, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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