Непогода снова резко возвращается: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня погода несколько ухудшится. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами штормовой ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в большинстве западных областей днем кратковременный дождь гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальных территориях ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, но днем в восточных областях местами также сильные порывы ветра.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, днем поднимется до +27 +29.
Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет с небольшой прохладой.
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