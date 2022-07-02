Негода знову різко повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні погода дещо погіршиться. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди штормовий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних областей вдень короткочасний дощ гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. На решті територій вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, лише вдень у східних областях місцями також сильні пориви вітру.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, вдень підніметься до +27 +29.
Нагадаємо, раніше ми писали, що погода в Україні найближчими днями буде з невеликою прохолодою.
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