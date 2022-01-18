Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях

В Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов. В частности, отключения зафиксированы в десяти областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро,18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ивано-Франковская область
17 января в с. Загайполь Коломыйского района в результате шквального ветра повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. Жертв и пострадавших нет.
Черновицкая область
17 января из-за сильного ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания в г. Черновцы.
Кроме того, повреждены крыши школы в с. Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распилили и убрали 3 поваленных дерева.
Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня ожидаются снегопады. Ночью похолодает до -6 градусов мороза.