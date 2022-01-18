Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях

Обесточенные регионы

По состоянию на утро,18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях:

Киевская - 93,

Житомирская - 68,

Тернопольская - 57,

Черниговская - 42,

Львовская - 31,

Хмельницкая - 29,

Черновицкая - 18,

Кировоградская - 6,

Закарпатская - 3,

Волынская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Последствия непогоды

Ивано-Франковская область

17 января в с. Загайполь Коломыйского района в результате шквального ветра повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. Жертв и пострадавших нет.

Черновицкая область

17 января из-за сильного ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания в г. Черновцы.

Кроме того, повреждены крыши школы в с. Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распилили и убрали 3 поваленных дерева.

Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.