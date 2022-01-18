Негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях

В Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів. Зокрема, відключення зафіксовані у десяти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Знеструмлені регіони

Станом на ранок,18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у таких областях:

Київська - 93,

Житомирська - 68,

Тернопільська - 57,

Чернігівська - 42,

Львівська - 31,

Хмельницька - 29,

Чернівецька - 18,

Кіровоградська - 6,

Закарпатська - 3,

Волинська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наслідки негоди

Івано-Франківська область

17 січня в с. Загайпіль Коломийського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах будинку культури на площі 30 м2. Жертв та постраждалих немає.

Чернівецька область

17 січня через сильний вітер пошкоджено дахи житлового будинку та торгово-офісної будівлі в м. Чернівці.

Крім того, пошкоджено дах школи у с. Валя Кузьміна Чернівецького району, на території області розпилено та прибрано 3 повалених дерева.

Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 16 осіб та 4 одиниці техніки.