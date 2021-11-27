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Непогода обесточила 126 населенных пункта в трех областях Украины

Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 27 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях:

  • Киевская - 93,
  • Черниговская - 31,
  • Кировоградская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Украине будут дожди и сильный ветер на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны.

Добавим, на следующей неделе в столице ожидается снегопад.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый месяц зимы.

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Линия электропередачПогода в УкраинеГСЧС