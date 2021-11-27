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Потепление до +14, сильные дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 27 ноября 2021 07:00
Потепление до +14, сильные дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики прогнозируют дожди в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будут дожди на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны. Температура воздуха в южных областях поднимется до +14.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня прогнозируют дожди почти во всех областях. Только Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области обойдет эта погода.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +4+9, а ночью +2+5,
  • на севере днем +5+9, а ночью +1+4,
  • на востоке днем +4+7, а ночью -3+4,
  • на юге днем +11+14, а ночью +5+9,
  • в центре днем +6+11, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице прогнозируют дожди. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +3+5.

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