Потепление до +14, сильные дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики прогнозируют дожди в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня будут дожди на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны. Температура воздуха в южных областях поднимется до +14.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня прогнозируют дожди почти во всех областях. Только Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области обойдет эта погода.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +4+9, а ночью +2+5,
- на севере днем +5+9, а ночью +1+4,
- на востоке днем +4+7, а ночью -3+4,
- на юге днем +11+14, а ночью +5+9,
- в центре днем +6+11, а ночью +2+5.
Прогноз в Киеве
Сегодня в столице прогнозируют дожди. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +3+5.