Потепление до +14, сильные дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня будут дожди на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны. Температура воздуха в южных областях поднимется до +14.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня прогнозируют дожди почти во всех областях. Только Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области обойдет эта погода.

Температура воздуха составит:

на западе днем +4+9, а ночью +2+5,

на севере днем +5+9, а ночью +1+4,

на востоке днем +4+7, а ночью -3+4,

на юге днем +11+14, а ночью +5+9,

в центре днем +6+11, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице прогнозируют дожди. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +3+5.