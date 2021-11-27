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Негода знеструмила 126 населених пункти у трьох областях України

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Україна, Субота 27 листопада 2021 08:06
Негода знеструмила 126 населених пункти у трьох областях України Фото: негода знеструмила 126 населених пункти у трьох областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 126 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях:

  • Київська - 93,
  • Чернігівська - 31,
  • Кіровоградська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні будуть дощі та сильний вітер на заході, півдні, півночі, сході та частково в центрі країни.

    Додамо, наступного тижня в столиці очікується снігопад.

    Крім того, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в перший місяць зими.

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