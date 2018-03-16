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Негода у Києві: до столиці з 19:00 буде обмежено в’їзд вантажівок

НовиниІнфраструктура    16.03.2018 - 13:51
Фото: негода в Україні (УНІАН)
Фото: негода в Україні (УНІАН)

У Києві та області на вихідні очікуються складні погодні умови

Через складні погодні умови, які очікується в Україні цими вихідними, сьогодні, 16 березня 2018 року, до Києва з 19:00 буде обмежено в’їзд вантажівок. Про це йдеться у повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

"Внаслідок активного циклону в Київській області та місті Києві на вихідні очікуються складні погодні умови! 17 березня вночі та вдень сильний сніг (утворення снігового покриву 8-15 см). Пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини. Зниження температури вночі та вдень до 3-8 градусів морозу. Сьогодні з 19:00 години вводиться обмеження в’їзду великогабаритного транзитного транспорту через місто Київ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для проїзду снігоприбиральної техніки в центрі Києва здійснюватиметься евакуація автомобілів. 

Водіїв просять відмовитись від поїздок власним авто.

 

Увага Внаслідок активного циклону в Київській області та місті Києві на вихідні очікуються складні погодні умови! 17...

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через погіршення погодних умов 17-19 березня в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури, зокрема у русі транспорту. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Гідрометцентр, Київ, ограничение
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