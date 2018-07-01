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Непогода в Киеве: ожидаются порывы ветра до 18 м/с

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 08:15
Фото: ветер (i.ytimg.com)
Фото: ветер (i.ytimg.com)

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций советует жителям столицы быть осторожными

В Киеве сегодня, 1 июля, ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, в связи с ухудшением погодных условий, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, ранее Публичное акционерное общество "Укрзализныця" сообщало, что несмотря на непогоду движение поездов осуществляется, задержки поездов пока нет.

Также сообщалось, что из-за непогоды в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений, 16 человек были эвакуированы, из которых троих передали медикам.

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Теги публикации: Киев, Гидрометцентр, ветер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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