Непогода в Києві: очікуються пориви вітру до 18 м/с

Управління з питань надзвичайних ситуацій радить мешканцям столиці бути обережними
У Києві сьогодні, 1 липня, очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.
Так, у зв'язку із погіршенням погодних умов, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендується негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, раніше Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" повідомляло, що попри непогоду рух поїздів здійснюється, затримки поїздів наразі немає.
Також повідомлялося, що через негоду у Чернігові підтоплені майже 90 приватних домоволодінь, 16 людей були евакуйовані, з яких трьох передали медикам.