Непогода в Києві: очікуються пориви вітру до 18 м/с

Управління з питань надзвичайних ситуацій радить мешканцям столиці бути обережними

У Києві сьогодні, 1 липня, очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Так, у зв'язку із погіршенням погодних умов, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендується негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, раніше Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" повідомляло, що попри непогоду рух поїздів здійснюється, затримки поїздів наразі немає.

Також повідомлялося, що через негоду у Чернігові підтоплені майже 90 приватних домоволодінь, 16 людей були евакуйовані, з яких трьох передали медикам.