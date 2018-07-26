Непогода в Киеве: ночью ожидается очередная гроза, возможны подтопления

В Департаменте городского благоустройства напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра

В Киеве в ближайшие два часа и до конца ночи на 27 июля, а также в пятницу днем ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КМДА.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

плотно закройте все окна домов и уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы находитесь на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра постарайтесь укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминают, что в случае падения деревьев или веток и травмирования людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, в Киеве вечером 25 июля из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.