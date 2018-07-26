Негода у Києві: вночі очікується чергова гроза, можливі підтоплення

У Департаменті міського благоустрою нагадали основні правила поведінки у разі посилення вітру

У Києві у найближчі дві години та до кінця ночі на 27 липня, а також у п’ятницю удень очікується гроза, можливі підтоплення. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

У зв’язку з цим управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

щільно зачиніть усі вікна будинків та приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви перебуваєте на вулиці, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Крім того, в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій нагадують, що у разі падіння дерев чи гілок та травмування людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Нагадаємо, у Києві ввечері 25 липня через часткове руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Через обвал насипу шляхопроводу ввечері зупинився рух транспорту.