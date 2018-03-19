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Непогода в Киеве: коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности

НовостиОбщество    19.03.2018 - 14:18
Фото: непогода в Киеве (УНИАН)
Фото: непогода в Киеве (УНИАН)

20-21 марта в Киеве ожидается снег с дождем

Из-за непогоды в Киеве все коммунальные службы столицы находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом заявил начальник управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Ткачука, до конца зимнего сезона, все коммунальные службы Киева будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно будут реагировать на изменения погодных условий.

В частности, по информации синоптиков, 20-21 марта в Киеве ожидается снег с дождем, при этом существует 30-40% вероятности снегопада.

"Сейчас ситуация находится под полным контролем. Наша сегодняшняя неотложная задача - не допустить наслоения снега на крышах и образования сосулек. Поэтому все коммунальные службы задействованы в вывозе снега и расчистке шатровых крыш", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 19 марта 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, днем без существенных осадков.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, КГГА, Киев
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