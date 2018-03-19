Непогода в Киеве: коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности

Из-за непогоды в Киеве все коммунальные службы столицы находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом заявил начальник управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Ткачука, до конца зимнего сезона, все коммунальные службы Киева будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно будут реагировать на изменения погодных условий.

В частности, по информации синоптиков, 20-21 марта в Киеве ожидается снег с дождем, при этом существует 30-40% вероятности снегопада.

"Сейчас ситуация находится под полным контролем. Наша сегодняшняя неотложная задача - не допустить наслоения снега на крышах и образования сосулек. Поэтому все коммунальные службы задействованы в вывозе снега и расчистке шатровых крыш", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 19 марта 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, днем без существенных осадков.