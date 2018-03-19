Негода у Києві: комунальні служби перебувають у стані підвищеної готовності

Через негоду у Києві всі комунальні служби столиці перебувають у стані підвищеної готовності. Про це заявив начальник управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, повідомляє прес-служба КМДА.

За слвоами Ткачука, до кінця зимового сезону, усі комунальні служби Києва перебуватимуть у стані підвищеної готовності і негайно реагуватимуть на зміни погодних умов.

Зокрема, за інформацією синоптиків, 20-21 березня у Києві очікується сніг з дощем, при цьому існує 30-40% вірогідності снігопаду.

"Наразі ситуація перебуває під повним контролем. Наше сьогоднішнє нагальне завдання - не допустити нашарування снігу на дахах та утворення бурульок. Тому всі комунальні служби задіяні у вивезенні снігу та розчищенні шатрових дахів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 19 березня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, вдень без істотних опадів.