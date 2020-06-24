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Негода у Чернівецькій області: в ОДА дали рекомендації на випадок підтоплення

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 10:21
Негода у Чернівецькій області: в ОДА дали рекомендації на випадок підтоплення
Фото: підтоплення (facebook_com_MNSLVIV)

Влада просить мешканців підготувати документи, гроші та запаси їжі, одягу і ліків

Чернівецька обласна державна адміністрація надала місцевим жителям рекомендації на випадок підтоплення будинків. У разі раптового підтоплення в ОДА просять зберігати спокій і не панікувати.

Про це прес-служба адміністрації написала у своєму Facebook.

У зв'язку із загрозою підтоплення будинків в ОДА рекомендують:

  • підготувати документи, гроші, коштовності, запас одягу, ліків і продуктів харчування на декілька днів; зберігати їх у водонепроникному пакеті;
  • зарядити мобільний телефон і переконатись, що на рахунку достатньо коштів;
  • перекласти у помешканні якомога вище цінні речі та продукти харчування;
  • перед виходом з помешкання від'єднати всі прилади від електромережі, перекрити газ, воду, зачинити вікна та двері.

У разі потреби мешканців просять телефонувати на "гарячу лінію".

Нагадаємо, у Чернівецькій області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку з негодою: без блакитного палива залишаються близько тисячі споживачів.

Як писало РБК-Україна, рятувальники попередили, що 24 червня негода в Чернівецькій області продовжиться, у річці Прут очікується підйом рівня води, може затопити 8 сіл.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ГідрометцентрподтоплениеЧерновицкая область
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