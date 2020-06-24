Негода у Чернівецькій області: в ОДА дали рекомендації на випадок підтоплення

Влада просить мешканців підготувати документи, гроші та запаси їжі, одягу і ліків
Чернівецька обласна державна адміністрація надала місцевим жителям рекомендації на випадок підтоплення будинків. У разі раптового підтоплення в ОДА просять зберігати спокій і не панікувати.
Про це прес-служба адміністрації написала у своєму Facebook.
У зв'язку із загрозою підтоплення будинків в ОДА рекомендують:
У разі потреби мешканців просять телефонувати на "гарячу лінію".
Нагадаємо, у Чернівецькій області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку з негодою: без блакитного палива залишаються близько тисячі споживачів.
Як писало РБК-Україна, рятувальники попередили, що 24 червня негода в Чернівецькій області продовжиться, у річці Прут очікується підйом рівня води, може затопити 8 сіл.
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Автор: Юлия Струк