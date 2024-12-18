Неподалік Варшави сталась пожежа у центрі ядерних досліджень

За даними польських ЗМІ, Центр розташовано в місті Отвоцьк під Варшавою. Попередньо, там стався вибух газу в лабораторії, яку орендувала стороння компанія У пожежі постраждали дві людини.

Як повідомив директор центру Гжегож Кшиштошек, інцидент стався далеко від ядерного реактора, у підвалі технічної будівлі. На його думку, пожежа сталася найімовірніше тому, що "хтось припустився помилки".

Варто зауважити, що Національний центр ядерних досліджень є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі. У його розпорядженні єдиний у Польщі дослідницький ядерний реактор MARIA.

Раніше РБК-Україна писало про те, що потужна пожежа та вибух сталися у польському місті Познань близько опівночі 25 серпня. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.