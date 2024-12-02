Неподалік Філіппін було помічено підводний човен РФ, влада висловила занепокоєння

За даними ЗМІ, російський підводний човен класу "Кіло" було помічено за 80 морських миль від західної провінції Західний Міндоро ще 28 листопада.

"Це викликає велике занепокоєння. Будь-яке вторгнення в західну частину Філіппінського моря, в нашу ВЕЗ, до наших базових ліній викликає велике занепокоєння", - сказав Маркос.

Також відомо, що фрегат ВМС Філіппін Jose Rizal встановив радіоконтакт з російським підводним човном та підтвердив його ідентифікацію як UFA 490 і свої наміри.

"Російське судно заявило, що чекає на покращення погодних умов, перш ніж вирушити до Владивостока, Росія", - речник ВМС Рой Вінсент Трінідад.

Однак він не назва причини, чому човен перебуває в цьому районі.

Що відомо про російські підводні човни класу "Кіло"