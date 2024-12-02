Неподалік Філіппін було помічено підводний човен РФ, влада висловила занепокоєння

За даними ЗМІ, російський підводний човен класу "Кіло" було помічено за 80 морських миль від західної провінції Західний Міндоро ще 28 листопада.
"Це викликає велике занепокоєння. Будь-яке вторгнення в західну частину Філіппінського моря, в нашу ВЕЗ, до наших базових ліній викликає велике занепокоєння", - сказав Маркос.
Також відомо, що фрегат ВМС Філіппін Jose Rizal встановив радіоконтакт з російським підводним човном та підтвердив його ідентифікацію як UFA 490 і свої наміри.
"Російське судно заявило, що чекає на покращення погодних умов, перш ніж вирушити до Владивостока, Росія", - речник ВМС Рой Вінсент Трінідад.
Однак він не назва причини, чому човен перебуває в цьому районі.
Що відомо про російські підводні човни класу "Кіло"
Підводні човни класу "Кіло" - це серія дизель-електричних підводних човнів, розроблених у СРСР і вироблених у Росії. Вони є одними з найвідоміших і найефективніших дизель-електричних субмарин у світі, завдяки їхній відносній малошумності та універсальності.
Їх призначення - виконання завдань у прибережних водах, боротьба з кораблями, субмаринами, і завдання ударів по наземних цілях.
Використання у війні проти України
Росія активно використовує човни класу "Кіло", зокрема Проєкт 636, для запуску крилатих ракет "Калібр" по цілях в Україні. Їх розміщено в акваторії Чорного моря, зокрема в Севастополі.