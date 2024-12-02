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Неподалік Філіппін було помічено підводний човен РФ, влада висловила занепокоєння

Понеділок 02 грудня 2024 10:11
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Неподалік Філіппін було помічено підводний човен РФ, влада висловила занепокоєння Ілюстративне фото: неподалік Філіппін було помічено підводний човен РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російській підводний човен було помічено неподалік від Філіппін, у виключній економічній зоні країни у Південнокитайському морі. Президент країни Фердинанд Маркос-молодший заявив про "велике занепокоєння".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, російський підводний човен класу "Кіло" було помічено за 80 морських миль від західної провінції Західний Міндоро ще 28 листопада.

"Це викликає велике занепокоєння. Будь-яке вторгнення в західну частину Філіппінського моря, в нашу ВЕЗ, до наших базових ліній викликає велике занепокоєння", - сказав Маркос.

Також відомо, що фрегат ВМС Філіппін Jose Rizal встановив радіоконтакт з російським підводним човном та підтвердив його ідентифікацію як UFA 490 і свої наміри.

"Російське судно заявило, що чекає на покращення погодних умов, перш ніж вирушити до Владивостока, Росія", - речник ВМС Рой Вінсент Трінідад.

Однак він не назва причини, чому човен перебуває в цьому районі.

Що відомо про російські підводні човни класу "Кіло"

Підводні човни класу "Кіло" - це серія дизель-електричних підводних човнів, розроблених у СРСР і вироблених у Росії. Вони є одними з найвідоміших і найефективніших дизель-електричних субмарин у світі, завдяки їхній відносній малошумності та універсальності.

Їх призначення - виконання завдань у прибережних водах, боротьба з кораблями, субмаринами, і завдання ударів по наземних цілях.

Використання у війні проти України

Росія активно використовує човни класу "Кіло", зокрема Проєкт 636, для запуску крилатих ракет "Калібр" по цілях в Україні. Їх розміщено в акваторії Чорного моря, зокрема в Севастополі.

Раніше ми писали, що за словами речника Військово-Морських Сил ЗС України Дмитра Плетенчука, підводні човни - це наразі єдині ракетоносії, які росіяни дійсно можуть використовувати в Чорному морі. Востаннє вони були задіяні близько 2 тижнів тому під час атаки по Україні.

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