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Недалеко от Филиппин была замечена подлодка РФ, власти выразили обеспокоенность

Понедельник 02 декабря 2024 10:11
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Недалеко от Филиппин была замечена подлодка РФ, власти выразили обеспокоенность Иллюстративное фото: неподалеку от Филиппин была замечена подлодка РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская подводная лодка была замечена неподалеку от Филиппин, в исключительной экономической зоне страны в Южнокитайском море. Президент страны Фердинанд Маркос-младший заявил о "большой обеспокоенности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, российская подводная лодка класса "Кило" была замечена в 80 морских милях от западной провинции Западный Миндоро еще 28 ноября.

"Это вызывает большое беспокойство. Любое вторжение в западную часть Филиппинского моря, в нашу СЭЗ, к нашим базовым линиям вызывает большое беспокойство", - сказал Маркос.

Также известно, что фрегат ВМС Филиппин Jose Rizal установил радиоконтакт с российской подводной лодкой и подтвердил ее идентификацию как UFA 490 и свои намерения.

"Российское судно заявило, что ждет улучшения погодных условий, прежде чем отправиться во Владивосток, Россия", - представитель ВМС Рой Винсент Тринидад.

Однако он не назвал причины, почему лодка находится в этом районе.

Что известно о российских подводных лодках класса "Кило"

Подводные лодки класса "Кило" - это серия дизель-электрических подводных лодок, разработанных в СССР и произведенных в России. Они являются одними из самых известных и эффективных дизель-электрических субмарин в мире, благодаря их относительной малошумности и универсальности.

Их назначение - выполнение задач в прибрежных водах, борьба с кораблями, субмаринами, и нанесение ударов по наземным целям.

Использование в войне против Украины

Россия активно использует лодки класса "Кило", в частности Проект 636, для запуска крылатых ракет "Калибр" по целям в Украине. Они размещены в акватории Черного моря, в частности в Севастополе.

Ранее мы писали, что по словам спикера Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, подлодки - это единственные ракетоносители, которые россияне действительно могут использовать в Черном море. В последний раз они были задействованы около 2 недель назад во время атаки по Украине.

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