Непобедимый украинский боксер Беринчик получил соперника на титульный бой

Обладатель титула WBO International в легком весе Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) свой следующий поединок проведет против японского боксера Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО). Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

Бой состоится 20 апреля в стенах киевского Дворца спорта. Отметим, что это будет первая защита титула, который Денис завоевал в декабре прошлого года, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО) техническим нокаутом в седьмом раунде.

На данный момент у Беринчика 10 поединков на профессиональном ринге, 10 побед, 7 из которых нокаутом. Украинец также владеет титулом Oriental WBO.

Нихито Аракава провел на профи-ринге 40 поединков, одержал 32 победы, 18 из них досрочно.

В последнем рейтинге WBO Денис Беринчик занимает 11 строчку, когда как японец в этом же рейтинге находится на четыре строчки выше.