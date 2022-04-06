"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго". Ермак оценил новые санкции США против России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак одобрительно отреагировал на введение Соединенными Штатами новых ограничений по РФ за ведение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Ермака .

В Офисе президента удовлетворены блокирующими санкциями против "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Хотя теперь заблокированы 2/3 банковского сектора РФ, но на Банковой стремятся к санкции против системного "Газпромбанка".

Ермак также упомянул о новых персональных санкциях. Под их действия, в частности, попали российский премьер-министр Мишустин, экс-президент Медведев, взрослые дети Путина, семья главы МИД Лаврова. Кроме того, Штаты наложили запрет на какие-либо инвестиции в экономику России.

"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго. Продолжаем работать", – резюмировал Ермак.