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"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго". Ермак оценил новые санкции США против России

Фото: Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак одобрительно отреагировал на введение Соединенными Штатами новых ограничений по РФ за ведение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Ермака.

В Офисе президента удовлетворены блокирующими санкциями против "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Хотя теперь заблокированы 2/3 банковского сектора РФ, но на Банковой стремятся к санкции против системного "Газпромбанка".

Ермак также упомянул о новых персональных санкциях. Под их действия, в частности, попали российский премьер-министр Мишустин, экс-президент Медведев, взрослые дети Путина, семья главы МИД Лаврова. Кроме того, Штаты наложили запрет на какие-либо инвестиции в экономику России.

"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго. Продолжаем работать", – резюмировал Ермак.

К слову, Великобритания расширила персональные санкции против бизнеса РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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