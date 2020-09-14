Неплатежи клиентов "Днепрогаза" в 9 раз превышают долги перед Оператором ГТС

По состоянию на 1 сентября 2020 года долги клиентов АО "Днепрогаз" за услуги по распределению газа составляют 60 млн гривен. Такие неплатежи в девять раз превышают задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов клиентов "Днепрогаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Неделю назад мы направили в Верховную Раду информацию по расчетам с Оператором ГТС и расчетам с нами по всем категориям потребителей. На данном этапе имеем четкую тенденцию - значительное девятикратное превышение долгов потребителей по отношению к нашей задолженности перед Оператором ГТС. Она сформирована в первой половине года - когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет лишь о временном моратории на начисление пени и отключение от системы газоснабжения", - отметил коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский.

За месяц до отопительного периода АО "Днепрогаз" призывает своих клиентов не допускать накопления задолженности по лицевым счетам и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги по распределению. Ведь от своевременной оплаты зависит надежность и бесперебойность газоснабжения в осенне-зимний период 2020-2021 годов и расчеты с Оператором ГТС.