Неплатежі клієнтів "Дніпрогазу" в 9 раз перевищують борги перед Оператором ГТС

Станом на 1 вересня 2020 року борги клієнтів АТ "Дніпрогаз" за послуги з розподілу газу становлять 60 млн гривень. Такі неплатежі в дев'ять разів перевищують заборгованість компанії перед Оператором ГТС.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

У цьому році на зростання боргів і погіршення розрахунків клієнтів "Дніпрогазу" вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, запроваджений урядом через пандемію коронавіруса.

"Тиждень тому ми направили у Верховну Раду інформацію за розрахунками з Оператором ГТС та розрахунками з нами по всім категоріям споживачів. На даному етапі маємо чітку тенденцію - значне дев'ятикратне перевищення боргів споживачів по відношенню до нашої заборгованості перед Оператором ГТС. Вона сформована в першій половині року - коли через карантин розрахунки споживачів за послуги доставки газу значно погіршились. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді йдеться лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені та відключення від системи газопостачання", - зазначив комерційний директор "Дніпрогазу" Ігор Маньковський.

За місяць до опалювального періоду АТ "Дніпрогаз" закликає своїх клієнтів не допускати накопичення заборгованості за особовими рахунками і вчасно розраховуватися за надані послуги з розподілу. Адже від своєчасної оплати залежить надійність і безперебійність газопостачання в осінньо-зимовий період 2020-2021 років і розрахунки з Оператором ГТС.