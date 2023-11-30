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Непереможний українець захищатиме титул чемпіона в Японії: нова дата визначена

Осака, Четвер 30 листопада 2023 16:29
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Непереможний українець захищатиме титул чемпіона в Японії: нова дата визначена Фото: Артем Далакян заволодів поясом WBA 5 років тому (instagram.com/artem.dalakyan)
Автор: Антон Федорців

Український боксер найлегшої ваги Артем Далакян дізнався дату й місце проведення титульного поєдинку проти японця Сеїго Акуї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ФБУ.

Бій Далакян – Акуї відбудеться 23 січня в Осаці. Спершу поєдинок запланували на 15 листопада. Боксери мали вийти в ринг на критій спортивній арені "Кокугікан" у Токіо.

Осінній бій зірвався через травму Такуми Іноуе. Саме в андеркарді його поєдинку Далакян мав увосьме захищати титул WBA в найлегшій вазі. Цьогоріч українець провів титульний бій, у якому за одностайним рішенням суддів здолав коста-риканця Хіменеса.

Акуї піднявся з любителів у 2014 році. З тих пір він провів 21 бій, у яких здобув 18 перемог. Ще один поєдинок японця завершився нічиєю, а двічі він покидав ринг переможеним. Усі бої Акуї відбулися на батьківщині.

Хто такий Артем Далакян

Уродженець Баку, в ранньому дитинстві з батьками переїхав до Запоріжжя, а потім – до Дніпропетровська. Боксом почав займатися в 13 років.

Десятикласником переїхав у Донецьк на запрошення "Спортивного клубу Єлисєєва". Виступав у складі збірної України, став чемпіоном світу серед військовослужбовців (2006). Перейшов у професіонали в 2011 році. На профі-рингу Далакян лише перемагав (22 поєдинки).

Вакантний титул Усесвітньої боксерської асоціації (WBA) виборов у 2018-му, перемігши американця Вілорію в Каліфорнії. Спортивне звання – майстер спорту міжнародного класу.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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