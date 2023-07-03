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Непереможний українець кинув виклик трьом екс-чемпіонам світу з боксу

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Понеділок 03 липня 2023 13:16
Непереможний українець кинув виклик трьом екс-чемпіонам світу з боксу Фото: Тарас Шелестюк у професіоналах ще не знав поразки (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Тарас Шелестюк окреслив коло бажаних суперників для "великого бою" у напівсередній вазі. До списку потрапили Йорденіс Угас і ще два колишніх чемпіони планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

37-річний професіонал без жодної поразки в кар'єрі прагне до статусного поєдинку. Бажаними опонентами для українця стали Кіт Турман, Йорденіс Угас і Маріо Барріос.

"Ось бійці, з якими я хочу битися далі. Прохідні бої мені не потрібні. Я знаю, що готовий на 100% до великої перемоги та нового розділу своєї кар'єри", – відзначив Шелестюк.

Раніше вітчизняний боксер уже намагався вийти в ринг проти Угаса. Однак, поєдинок із екс-чемпіоном світу так і не відбувся. Натомість останній бій українець провів проти венесуельця Маестре торік навесні. Тоді судді зафіксували нічию.

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки, чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). У професіональний бокс перейшов у 2013 році.

Здобув 19 перемог поспіль. Першим серйозним суперником став росіянин Козаєв, якого в 2015-му здолав за рішенням суддів. Тоді ж здобув вакантні титули WBA Inter-Continental та WBO NABO. Клієнт компанії Banner Promotions, а тренером українця став американець Фредді Роуч.

За океаном Шелестюк отримав прізвисько Real Deal. Молодший брат – Богдан Шелестюк – боксер-любитель.

До слова, раніше МОК остаточно позбавила Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації.

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Тарас Шелестюк Бокс
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