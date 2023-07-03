Непереможний українець кинув виклик трьом екс-чемпіонам світу з боксу
Український боксер Тарас Шелестюк окреслив коло бажаних суперників для "великого бою" у напівсередній вазі. До списку потрапили Йорденіс Угас і ще два колишніх чемпіони планети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.
37-річний професіонал без жодної поразки в кар'єрі прагне до статусного поєдинку. Бажаними опонентами для українця стали Кіт Турман, Йорденіс Угас і Маріо Барріос.
"Ось бійці, з якими я хочу битися далі. Прохідні бої мені не потрібні. Я знаю, що готовий на 100% до великої перемоги та нового розділу своєї кар'єри", – відзначив Шелестюк.
Раніше вітчизняний боксер уже намагався вийти в ринг проти Угаса. Однак, поєдинок із екс-чемпіоном світу так і не відбувся. Натомість останній бій українець провів проти венесуельця Маестре торік навесні. Тоді судді зафіксували нічию.
Хто такий Тарас Шелестюк
Уродженець Макіївки, чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). У професіональний бокс перейшов у 2013 році.
Здобув 19 перемог поспіль. Першим серйозним суперником став росіянин Козаєв, якого в 2015-му здолав за рішенням суддів. Тоді ж здобув вакантні титули WBA Inter-Continental та WBO NABO. Клієнт компанії Banner Promotions, а тренером українця став американець Фредді Роуч.
За океаном Шелестюк отримав прізвисько Real Deal. Молодший брат – Богдан Шелестюк – боксер-любитель.
These are the fighters I want to fight next. I don't need tuna-up fights, I know that I'm 100% ready for the big win and new chapter in my career
До слова, раніше МОК остаточно позбавила Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) членства в організації.
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