У Непалі внаслідок падіння літака загинуло щонайменше 68 осіб
У Непалі підтвердили загибель 68 осіб внаслідок падіння пасажирського літака компанії Yeti Airlines. Всього на борту було 72 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Associated Press.
Рятувальники зазначають, що пошукову операцію на місці аварії призупинили до завтра. Наразі офіційно підтверджено загибель 68 пасажирів та членів екіпажу.
Нагадаємо, сьогодні у Непалі сталася авіакатастрофа з літаком компанії Yeti Airlines, який прямував зі столиці Катманду в Покхару. Літак, на борту якого перебувало 72 особи, впав біля гирла річки.
Також у ЗМІ повідомляли, що на місці падіння літака знайдено тих, хто вижив, їх нібито доправили до лікарні.
У МЗС повідомили, що на борту пасажирського літака не було українців.
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