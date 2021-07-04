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В Непале погибли 38 человек из-за наводнений и оползней

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Непал, Воскресенье 04 июля 2021 04:35
В Непале погибли 38 человек из-за наводнений и оползней Фото: наводнение в Непале (Аmarujala)
Автор: РБК-Украина

В Непале погибли 38 человек из-за наводнений и оползней - из них 7 детей. Также 51 человек получил травмы, а 24 человека, из которых трое детей, пропали без вести.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Министерство внутренних дел Непала.

Кроме того, из разных уголков страны, пострадавшей в результате стихийного бедствия, эвакуированы 1250 человек.

В общем затоплено 790 домов, 519 зданий, разрушено 19 мостов. Наводнения и оползни вызваны проливными дождями.

Ранее Непал заявил о первой смерти из-за "черного грибка".

Также в Ялте произошло наводнение с катастрофическим ущербом.

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