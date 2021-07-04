В Непале погибли 38 человек из-за наводнений и оползней
Фото: наводнение в Непале (Аmarujala)
В Непале погибли 38 человек из-за наводнений и оползней - из них 7 детей. Также 51 человек получил травмы, а 24 человека, из которых трое детей, пропали без вести.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Министерство внутренних дел Непала.
Кроме того, из разных уголков страны, пострадавшей в результате стихийного бедствия, эвакуированы 1250 человек.
В общем затоплено 790 домов, 519 зданий, разрушено 19 мостов. Наводнения и оползни вызваны проливными дождями.