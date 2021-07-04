У Непалі загинули 38 осіб через повені і зсуви
Фото: повінь в Непалі (Аmarujala)
У Непалі загинули 38 людей через повені та зсуви - з них 7 дітей. Також 51 людина отримала травми, а 24 людини, з яких троє дітей, пропали безвісти.
Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Непалу.
Крім того, з різних куточків країни, постраждалої в результаті стихійного лиха, евакуйовано 1250 осіб.
Загалом затоплено 790 будинків, 519 будівель, зруйновано 19 мостів. Повені та зсуви викликані проливними дощами.