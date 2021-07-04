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У Непалі загинули 38 осіб через повені і зсуви

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Непал, Неділя 04 липня 2021 04:35
У Непалі загинули 38 осіб через повені і зсуви Фото: повінь в Непалі (Аmarujala)
Автор: РБК-Україна

У Непалі загинули 38 людей через повені та зсуви - з них 7 дітей. Також 51 людина отримала травми, а 24 людини, з яких троє дітей, пропали безвісти.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Непалу.

Крім того, з різних куточків країни, постраждалої в результаті стихійного лиха, евакуйовано 1250 осіб.

Загалом затоплено 790 будинків, 519 будівель, зруйновано 19 мостів. Повені та зсуви викликані проливними дощами.

Раніше Непал заявив про першу смерть через " чорний грибок".

Також у Ялті сталася повінь з катастрофічним збитком.

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Непал повінь
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