На неонатальный скрининг в Украине направят 300 млн гривен: закон завтра вступит в силу

Закон вносит изменение в приложение №3 к ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Он увеличивает на 300 млн гривен расходы Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

"Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - ранее отметили в Офисе президента.