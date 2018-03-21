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Неофіційні переговори США, Південної Кореї і КНДР завершилися у Фінляндії

НовиниПолітика    21.03.2018 - 13:16
Фото: Кіммо Ландевирт (formin.finland.fi)
Фото: Кіммо Ландевирт (formin.finland.fi)

Міністр закордонних справ Фінляндії назвав переговори конструктивними

Неофіційні переговори у Фінляндії між делегатами Північної Кореї, Південної Кореї і США завершилися у середу, 21 березня. Про це Reuters сказав міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, назвавши переговори конструктивними.

Як повідомляє агентство, делегати трьох країн в кількості 18 чоловік приїхали до Фінляндії ще не минулого тижня. Вони взяли участь у конференції "Трек 2" в рамках дипломатичних зустрічей напередодні саміту США-Північна Корея.

"Ця зустріч була однією з серії академічних сесій протягом багатьох років, на яких вивчали підходи до зміцнення довіри і зниження напруженості на Корейському півострові", - прокоментував журналістам генеральний директор Кіммо Ландевирта з міністерства закордонних справ Фінляндії.

За його словами, делегати проводили переговори за закритими дверима протягом двох днів на території урядової садиби, розташованої за містом.

"В учасників був конструктивний обмін думками в позитивній атмосфері", - зазначив Ландевир, відмовившись коментувати порядку денного, але сказавши, що на переговорах були присутні також спостерігачі від Організації Об'єднаних Націй і Європи.

Нагадаємо, раніше завершилися триденні переговори щодо ситуації з безпекою на Корейському півострові між міністрами закордонних справ Північної Кореї та Швеції.

По їх завершенню, президент США Дональд Трамп підтвердив висловлену раніше згоду зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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Теги: Сполучені Штати Америки, Южная Корея, КНДР, переговори
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