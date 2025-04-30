Неочікуване "прикриття" і шпигунство за поїздами: СБУ зловила агентку РФ у Коростені

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку ФСБ у Житомирській області. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону.", - йдеться у повідомленні.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.

"Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку "за легендою" відводила до місцевого дитсадочка", - додали в СБУ.

У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони.

"Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів "Укрзалізниці", серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони. Співробітники СБУ затримали агентку та запобігли передачі розвідданих агресору", - зазначили у спецслужбі.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли шукала "додаткові заробітки" у Telegram-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.