Неожиданное "прикрытие" и шпионаж за поездами: СБУ поймала агента РФ в Коростене

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одну агентку ФСБ в Житомирской области. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу оккупантов корректировала ракетно-пушечные удары РФ по региону", - говорится в сообщении.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, предательница обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного пребывания украинских защитников.

"Для конспирации разведвылазок агент делала их под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого "по легенде" отводила в местный детсад", - добавили в СБУ.

Таким образом фигурантка пыталась выявить и передать куратору геолокации запасных командных пунктов и админзданий Сил обороны.

"Также она шпионила за направлениями движения грузовых поездов "Укрзализныци", среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны. Сотрудники СБУ задержали агента и предотвратили передачу разведданных агрессору", - отметили в спецслужбе.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда искала "дополнительные заработки" в Telegram-каналах. Там ее завербовал российский спецслужбист, личность которого уже установлена киберспециалистами СБУ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.